Fiorentina-Napoli, Digos esamina il video dello scontro tra Spalletti e il tifoso viola (Di lunedì 29 agosto 2022) In seguito a quanto accaduto nel finale di Fiorentina-Napoli, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, la Digos sta svolgendo accertamenti per identificare il tifoso viola che si è scontrato verbalmente con il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Gli investigatori stanno esaminando un video che testimonia il momento in cui l’allenatore si avvicina agli spalti per rispondere agli insulti del tifoso. Quest’ultimo, si sbraccia e colpisce lievemente Spalletti. Per completare la ricostruzione dell’accaduto in queste ore gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni; il tifoso viola rischia di subire un provvedimento di Daspo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) In seguito a quanto accaduto nel finale di, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, lasta svolgendo accertamenti per identificare ilche si è scontrato verbalmente con il tecnico azzurro Luciano. Gli investigatori stannondo unche testimonia il momento in cui l’allenatore si avvicina agli spalti per rispondere agli insulti del. Quest’ultimo, si sbraccia e colpisce lievemente. Per completare la ricostruzione dell’accaduto in queste ore gli investigatori stanno ascoltando diversi testimoni; ilrischia di subire un provvedimento di Daspo. SportFace.

