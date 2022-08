Fiorentina-Napoli, Commisso: “Buon pareggio, complimenti ai tifosi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso si complimenta con la squadra viola dopo il pareggio contro il Napoli. Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Presidente dellaRoccosi complimenta con la squadra viola dopo ilcontro il. Il Presidente dellaRoccoha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - gippu1 : Dopo tre giornate sei squadre e cinque città (Milano, Torino, Bergamo, Roma e Napoli) in testa alla #SerieA. Non su… - DiMarzio : #SerieA | @acffiorentina, le parole di Italiano al termine della partita contro il @sscnapoli - emmame63601032 : RT @clint6667: Fine primo set! Napoli 6 Fiorentina 0 Li abbiamo fatti viola???????????? - AndrewTactics : RT @CucchiRiccardo: Due squadre che giocano bene. Il #Napoli ha avuto più di un'opportunità per passare, la #Fiorentina ha concluso poco. M… -