Fiorentina | multa di 15 mila euro per cori razzisti contro Napoli

Spazio_Napoli : Il giudice sportivo ha deciso: €15.000 di multa alla Fiorentina per i cori anti-Napoli ?? Nessun provvedimento, inv… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Cori contro i napoletani, multa da 15mila euro alla #Fiorentina - FcInterNewsit : Giudice sportivo, 15mila euro di multa alla Fiorentina per cori di matrice territoriale - AnnaMariaDeFalc : RT @RubentusStyle: #FiorentinaNapoli Dopo #Verona #razzismo e violenza anche da parte di pseudo tifosi della #Fiorentina La @FIGC interver… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Cori e offese, alla Fiorentina multa soft: dal giudice 15mila euro di ammenda… -

15mila euro diallaIntanto 15mila euro di ammenda sono la punizione per laper i cori 'di matrice territoriale e religiosa' intonati dai suoi sostenitori in occasione ...Dopo la lite partiti gli accertamenti. Video al vaglio degli investigatori.di 15mila euro alla squadra per i cori contro il ...La Digos di Firenze sta svolgendo accertamenti per identificare il tifoso della Fiorentina che domenica sera, al termine del match tra Fiorentina e Napoli, ha avuto un battibecco con ...Già partite le indagini per punire l'aggressore verbale del tecnico del Napoli, che sarebbe anche stato colpito lievemente dal sostenitore viola ...