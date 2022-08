Fiorentina | il verdetto del Giudice Sportivo | decisione incredibile su Spalletti

VIOLA_MARTELLA : RT @serieAnews_com: ??#FiorentinaNapoli, arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo ?? Multa per la società viola, ma nessun accenn… - serieAnews_com : ??#FiorentinaNapoli, arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo ?? Multa per la società viola, ma nessun ac… - AleGuetta93 : Sofferto? Molto Rischiato? Molto Ma alla fine è arrivato il verdetto tanto atteso: Fiorentina ai gironi di Confere… -

Unpiuttosto chiaro, secondo cui gli azzurri farebbero meglio a trattenere Osimhen e ... quello di mercoledì sera contro il Lecce, per tornare alla vittoria dopo il pareggio con la...Untutto sommato pronosticabile alla vigilia del weekend considerando le trasferte complicate che attendevano Roma, Inter e ...Ma la Fiorentina di Italiano è stata capace di smaltire la stanchezza ... con continuo capovolgimenti di fronte, aperto a qualsiasi verdetto: Raspadori obbligava Gollini all'unica parata del match, i ...Al di là delle disgustose scene di fine partita, complici alcuni idioti in tribuna dei quali il calcio dovrebbe fare di tutto per liberarsi, Spalletti può recriminare per l’insolita imprecisione offen ...