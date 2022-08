CalcioNews24 : Fiorentina, Amrabat: «La fiducia di Italiano mi ha aiutato molto» - infoitinterno : Fiorentina, Amrabat: “Provo sempre a dare tutto per tifosi e società” - CalcioPillole : #Fiorentina, #Amrabat: 'Provo sempre a dare tutto per tifosi e società'. - Fiorentinanews : Ambrosini: 'Amrabat un trascinatore, da Barak in viola mi aspetto quello che ci ha già fatto vedere a Verona'… - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, #Amrabat: 'In campo faccio sempre il massimo, la fiducia di Italiano mi aiuta molto' -

A stupire è stato soprattutto l'atteggiamento messo in campo sin dal primo minuto: una... Continua a crescereche partita dopo partita sta finalmente trovando lo stato di forma ...È stato sempre pronto a andare in pressione e in marcatura quando laripartiva. In ... è stata una prova di maturità l'ammonizione rimediata al 90' per fallo tattico su. Il ...La partita Udinese - Fiorentina di Mercoledì 31 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata del campi ...Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina ed attualmente al Monterosi, ha detto la sua su Radio FirenzeViola su Sofyan Amrabat, uno tra i migliori nello 0-0 dei viola col Napoli, per ...