Finestrino dell'aereo si rompe in volo: attimi di panico tra i passeggeri. VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Incidente su un volo della Poland Airlines, decollato da Varsavia e diretto a New York. Un passeggero ha condiviso su Tik Tok un VIDEO in cui il Finestrino dell'aereo si è incrinato mentre il velivolo cominciava la discesa verso il John F. Kennedy, aeroporto della Grande Mela. La clip mostra tre viaggiatori che, compreso il potenziale pericolo, si allontanano dai loro posti. Nel frattempo, una donna urla e avverte l'equipaggio, mentre un messaggio di sicurezza rassicura i presenti. Come riporta The Aviation Herald, l'aereo è atterrato in sicurezza al JFK ed è tornato in Polonia cinque ore dopo. La compagnia ha spiegato che a cedere è stato lo strato elettro-fotocromatico utilizzato per scurire il vetro, ma non il Finestrino. Secondo le normative FAA, infatti, una finestra deve essere ...

