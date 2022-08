Fine agosto tra temporali e anticicloni: ecco che tempo dobbiamo aspettarci. Le previsioni (Di lunedì 29 agosto 2022) Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di agosto, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Confermata una nuova fase di instabilità, anche perturbata che abbraccerà gli ultimi giorni di, 30 e 31 e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 ...

AlfredoPedulla : #Kvara: a marzo “qualcuno” chiedeva chi fosse. A fine agosto lo stesso “qualcuno” ha capito chi è - Ilmiodiabete : Per chi ha ancora voglia di sentirsi in vacanza e di salutare l’estate con gusto e un sapore inimitabile, Fish from… - Roberta67283980 : Piena rasa di avere a che fare con gente che sta negli uffici per qualche strano miracolo. Luglio:m'invii questa do… - merynga1981 : Io al lavoro in un soleggiato pomeriggio di fine agosto ??????????? - edoludo : RT @Vito68122235: Riccione una serata di fine agosto. Ci sono ancora troppi,tanti,molti cerebrali che abitano questo paese -