FIFA 23 è in arrivo in Italia (con un grande ritorno): tutte le novità e quando esce (Di lunedì 29 agosto 2022) FIFA 23 sarà l'ultimo capitolo di uno dei più ricchi franchise della storia del videogioco. A trent'anni di distanza dal primo FIFA International Soccer del 1993 che non aveva nemmeno la telecronaca in Italiano, si chiude la partnership tra Electronic Arts e l'organizzazione mondiale che gestisce il calcio segnando la chiusura di uno dei giochi più conosciuti (almeno in Italia) degli ultimi anni. Dal prossimo anno EA ripartirà da zero con EA Sports FC, ma fino ad allora sarà FIFA 23 a soddisfare la voglia di calcio degli appassionati con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati a giro per il mondo. In primis con il ritorno in grande stile della Juventus che integra lo stadio del club, insieme agli stemmi ufficiali, alle maglie e ai giocatori del ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 29 agosto 2022)23 sarà l'ultimo capitolo di uno dei più ricchi franchise della storia del videogioco. A trent'anni di distanza dal primoInternational Soccer del 1993 che non aveva nemmeno la telecronaca inno, si chiude la partnership tra Electronic Arts e l'organizzazione mondiale che gestisce il calcio segnando la chiusura di uno dei giochi più conosciuti (almeno in) degli ultimi anni. Dal prossimo anno EA ripartirà da zero con EA Sports FC, ma fino ad allora sarà23 a soddisfare la voglia di calcio degli appassionati con oltre 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati a giro per il mondo. In primis con ilinstile della Juventus che integra lo stadio del club, insieme agli stemmi ufficiali, alle maglie e ai giocatori del ...

