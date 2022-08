Fiamme su un traghetto al largo della Svezia: 300 persone a bordo, 3 elicotteri in azione (Di lunedì 29 agosto 2022) Il portavoce dell'amministrazione marittima svedese: «L'incendio si è sviluppato sul ponte». Tre elicotteri impegnati nelle operazioni di soccorso Leggi su corriere (Di lunedì 29 agosto 2022) Il portavoce dell'amministrmarittima svedese: «L'incendio si è sviluppato sul ponte». Treimpegnati nelle operazioni di soccorso

TgLa7 : Svezia: traghetto con 300 persone in fiamme al largo costa - a_tacconi1972 : RT @MediasetTgcom24: Svezia, traghetto in fiamme: a bordo ci sono 300 persone #gotskasandon #svedesi #marbaltico - tripa19741 : RT @MediasetTgcom24: Svezia, traghetto in fiamme: a bordo ci sono 300 persone #gotskasandon #svedesi #marbaltico - MediasetTgcom24 : Svezia, traghetto in fiamme: a bordo ci sono 300 persone #gotskasandon #svedesi #marbaltico - zazoomblog : Svezia traghetto in fiamme al largo delle coste: a bordo ci sono 300 persone - #Svezia #traghetto #fiamme #largo -