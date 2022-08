Ferrari Purosangue - Il prototipo visto da ogni angolo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 agosto 2022) Laè nuovamente protagonista con una fresca serie di foto spia. Il primo modello a ruote alte di Maranello è ormai prossima al debutto e, in attesa della presentazione ufficiale, gli avvistamenti dei muletti si moltiplicano. Trattandosi di un inedito, i tecnici mantengono la vettura ancora molto protetta da sguardi indiscreti. Grande, alta e cattiva. Le foto su strada aiutano a capire meglio le proporzioni della, che facilmente conquisterà lo scettro dellapiù grande mai costruita. Finora, la Casa di Maranello ha concesso solo un teaser del frontale, dove è evidente un richiamo al taglio dei fari della SF90, ma in questo caso anche la forma delle prese d'aria inferiori sembra essere visibile in maniera più chiara. Si nota, inoltre, la presenza di un Led diurno inferiore, mentre il ...