Fedez, lo sfogo su Instagram: “Non sono guarito in 3 giorni dal tumore” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non sono guarito in 3 giorni dal tumore. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno”. E’ lo sfogo che Fedez, operato recentemente per un cancro al pancreas, pubblica su Instagram. Il rapper trae spunto da un post polemico indirizzato alla moglie Chiara Ferragni, ‘invitata’ a lottare per il diritto alla salute “perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”. “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore come se fosse stato tutto uno scherzo”, dice Fedez ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Nonin 3dal. Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno”. E’ loche, operato recentemente per un cancro al pancreas, pubblica su. Il rapper trae spunto da un post polemico indirizzato alla moglie Chiara Ferragni, ‘invitata’ a lottare per il diritto alla salute “perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in 3invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”. “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti e artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sareiin 3da uncome se fosse stato tutto uno scherzo”, dice...

