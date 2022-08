Federica Pellegrini sposa | parla mamma Cinzia | “Nessuno sapeva del tango!”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) La madre della campionessa veneta hato dopo il sì a Matteo Giunta Matteo Giunta esono marito e moglie. Are di quella giornata la madre,Lionello che si è raccontata a Corriere della Sera. La figlia ha spostato Giunta, cugino dell’ex Magnini e suo ex allenatore. La madre ricorda: «All’inizio non voleva saperne di starci, non era facile farla nuotare. Poi però crescendo, un istruttore l’ha segnalata per il preagonismo». E poi sulla carriera: «Accompagnavamo lei e suo fratello Alessandro in piscina perché il nuoto è uno sport che fa bene, un pensiero che fanno tanti genitori quando cominciano a far frequentare gli impianti ai propri figli. Di certo non lo porti con l’idea di farne un campione. Ma evidentemente il destino era un altro». Sulle nozze e ...