Federica Pellegrini | l’abito bianco candido di Nicole Cavallo è un sogno Damigelle tutte in rosa cipria

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 29 agosto 2022) Per il suo matrimonio“tradisce” Giorgio Armani, lo stilista che la Divina ama particolarmente indossare, per scegliere la giovanissima. In unla, sottobraccio al padre saluta la folla ed entra in chiesa – con oltre 40 minuti di ritardo – per coronare il suod’amore con Matteo Giunta. La semplicità Per il suo matrimonioha scelto la semplicità. Capelli sciolti con morbide onde, nessuna acconciatura, ma un enorme fiorein testa, a mo’ di coroncina, che tiene il lunghissimo velo in tulle con ricami che copre addirittura lo strascico, amorevolmente sorretto dalle 5, ...