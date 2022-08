Federica Pellegrini | il suo abito da sposa raccontato dalla stilista che l' ha creato

(Di lunedì 29 agosto 2022) L'da sogno indossatocampionessa olimpica per l'attesissimo giorno del suo matrimonio è stato ideato per Nicole Milano da Nicole Cavallo, Creative Director della griffe. L'abbiamo intervistata in esclusiva

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - nuova_venezia : C’è anche Federica Pellegrini tra le star della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco chi arriverà e quando - SandraCeradini : RT @IlPattoTradito: Oggi nei TG si sono viste foto del matrimonio della #Pellegrini, con tutti i suoi bulldog #brachicefali. E così da doma… -

Agenzia ANSA

Un nuovo video trapelato dalle nozze dicon Matteo Giunta immortala la coppia mentre si esibisce in un tango. L'omaggio ai 150 ospiti presenti al matrimonio è stato particolarmente gradito. Impostati, come il tango ...in abito nero al suo matrimonio per ballare il tango con Matteo ... Enzo Miccio controlla i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Sport La «divina» ha scelto un abito molto classico, in mikado di seta avorio, firmato da Nicole Cavallo di Nicole Milano: un modello con scollo a barca con un lungo strascico e velo ricamato a… Leggi ...Con Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Florence Pugh, Elio Germano e tantissime altre celebrità del grande schermo. Attesa per Shia LaBoeuf ...