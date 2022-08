Federica Pellegrini, Filippo Magnini assente al matrimonio del cugino Matteo Giunta. Retroscena prima del 'sì' (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono detti sì nella laguna di Venezia . Tra gli invitati un nome assente è stato notato più di altri: si tratta di Filippo Magnini Photo ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) Il 27 agosto 2022si sono detti sì nella laguna di Venezia . Tra gli invitati un nomeè stato notato più di altri: si tratta diPhoto ...

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - Novella_2000 : Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno badato a spese per il loro matrimonio: il costo della cerimonia - fanpage : Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ufficialmente marito e moglie. Per l’occasione la nuotatrice ha sfoggiato… -