Federica Pellegrini e Matteo Giunta | le foto della festa di nozze e gli invitati vip

(Di lunedì 29 agosto 2022) Negli occhi di Enzo Miccio c’è tutta la stanchezza e insieme la felicità per un evento diretto in maniera impeccabile Perizona Magazine.

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Cinzia Lionelli, la mamma di Federica Pellegrini: «A 3 anni non voleva entrare in piscina» - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Cerruti #detti #europeijrs2022 Un’estate ancora da raccontare: Brevi pensieri t… -

Agenzia ANSA

La Divina ha voluto una festa da sogno per il suo matrimonio a Venezia Il sì nella chiesa di San Zaccaria, il ricevimento al JW Marriott Venice Resortsabato 27 agosto ha finalmente detto di sì davanti a 160 invitati. I dettagli delle nozze con Matteo Giunta raccontano un matrimonio da favola, celebrato a Venezia nella splendida ...ha ballato un romantico, sensualissimo tango con Matteo Giunta durante i festeggiamenti per il loro matrimonio, che si è svolto sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria a ... Enzo Miccio controlla i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Sport Federica Pellegrini ha detto sì a Matteo Giunta nella perfetta cornice di Venezia, durante la cerimonia curata dal wedding planner Enzo Miccio.Chef Giorgio Schifferegger e Iginio Massari hanno firmato, a loro modo, il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.