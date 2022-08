Federica Pellegrini e Matteo Giunta | la mamma della sposa svela qual è stato il momento più emozionante delle nozze

chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - fanpage : Perché Filippo Magnini, storico ex fidanzato di Federica Pellegrini, non ha partecipato al matrimonio tra la Divina… - lukilotom : @IOdonna Si apre ufficialmente un nuovo capitolo nella vita dell’allenatore: quello di marito della sua Federica Pe… -

Agenzia ANSA

È stato Enzo Miccio a curare il matrimonio die Matteo Giunta . La coppia è convolata a nozze nella romantica cornice di Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria che per l'occasione è stata trasformata nel sogno ad occhi aperti ...Un sì pieno di emozioni e glamour. Il 27 agosto 2022 e . Nozze firmate Enzo Miccio, wedding planner dei vip, ma d'altronde La Divina non poteva che scegliere il massimo. Tra gli invitati un nome ... Enzo Miccio controlla i preparativi per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta - Sport Da alcuni giorni non si fa altro che parlare del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia si è unita in matrimonio Sabato ...Perché Filippo Magnini, storico ex fidanzato di Federica Pellegrini, non ha partecipato al matrimonio tra la Divina e Matteo Giunta, suo cugino A ...