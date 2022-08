Fantastic Four, Penn Badgley sarà Reed Richards nel film del MCU? Gli ultimi rumor (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attore di Gossip Girl e You Penn Badgley potrebbe interpretare Reed Richards nel Fantastic Four del MCU? Vediamo cosa dicono gli ultimi rumor. Il Fantastic Four del MCU ha già scelto il suo Reed Richards? E sarà davvero Penn Badgley, la star di You e Gossip Girl? Vediamo insieme quali sono gli ultimi rumor in merito. Devin Faraci, ex editor-in-chief di Birth. Movies. Death. ha raccontato durante il Marvelvision Podcast, come riporta anche The Direct, che i Marvel Studios avrebbero contattato l'interprete di Joe Goldberg e Dan Humphrey Penn ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) L'attore di Gossip Girl e Youpotrebbe interpretareneldel? Vediamo cosa dicono gli. Ildelha già scelto il suo? Edavvero, la star di You e Gossip Girl? Vediamo insieme quali sono gliin merito. Devin Faraci, ex editor-in-chief di Birth. Movies. Death. ha raccontato durante il Marvelvision Podcast, come riporta anche The Direct, che i Marvel Studios avrebbero contattato l'interprete di Joe Goldberg e Dan Humphrey...

Screenweek : #MattShakman lascia la regia di #StarTrek … per #FantasticFour ? - glooit : Fantastic Four – Penn Badgley in trattative per il ruolo di Reed Richards? leggi su Gloo - amiciweb : RT @ciakmag: Senza contare quello di Roger Corman, non poteva essere che il 'numero 4' quello giusto! #FantasticFour #Fantastici4 #JohnKras… - glooit : Matt Shakman lascia la regia di Star Trek… per Fantastic Four? leggi su Gloo - drypetis : certo immaginate scegliere di dirigere fantastic four per l’mcu piuttosto che un film di star trek ?? -