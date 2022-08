F1, per la Ferrari si materializza lo spettro di chiudere il 2022 in disarmo, lottando al massimo per i piazzamenti (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la Ferrari, il cruciale trittico di Spa Francorchamps-Zandvoort-Monza è cominciato con una batosta morale. Come è già stato esposto più volte, l’esito della combinazione formata dai GP di Belgio, Olanda e Italia determinerà i connotati del finale di stagione. Non solo per la Scuderia di Maranello, bensì per l’intera F1. Le gare asiatiche e nordamericane saranno caratterizzate da una lotta per i titoli iridati, oppure si tratterà di una sorta di passerella trionfale per Max Verstappen e la Red Bull? Ebbene, per quanto visto ieri, la partita sarebbe prossima a chiudersi definitivamente. Nelle Ardenne la RB18 ha sbaragliato la concorrenza, compresa la F1-75. Mai, nel 2022, il Cavallino Rampante si era trovato così in affanno nel confronto diretto con il Toro anglo-austriaco, magistralmente cavalcato da un fuoriclasse olandese. Si tratta di una ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la, il cruciale trittico di Spa Francorchamps-Zandvoort-Monza è cominciato con una batosta morale. Come è già stato esposto più volte, l’esito della combinazione formata dai GP di Belgio, Olanda e Italia determinerà i connotati del finale di stagione. Non solo per la Scuderia di Maranello, bensì per l’intera F1. Le gare asiatiche e nordamericane saranno caratterizzate da una lotta per i titoli iridati, oppure si tratterà di una sorta di passerella trionfale per Max Verstappen e la Red Bull? Ebbene, per quanto visto ieri, la partita sarebbe prossima a chiudersi definitivamente. Nelle Ardenne la RB18 ha sbaragliato la concorrenza, compresa la F1-75. Mai, nel, il Cavallino Rampante si era trovato così in affanno nel confronto diretto con il Toro anglo-austriaco, magistralmente cavalcato da un fuoriclasse olandese. Si tratta di una ...

FFLose : Ferrari, Adesso e per sempre - sportface2016 : +++Disastro #Ferrari nel #BelgianGP: cinque secondi di penalità per #Leclerc per aver superato i limiti in pit-lane… - AndreaBricchi77 : Io non ho più parole per definire Binotto e il muretto Ferrari. Smetto di guardare la Formula 1. Mi avete schifato.… - DR3CL16 : RT @poesiadeimotori: È ancora troppo presto per attribuire la colpa di questo crollo #Ferrari alla Direttiva Tecnica. Ci sono vari indizi,… - kobux4 : @GCerqueti Le sfugge che Genè si presenta con divisa ferrari e nessuno nasconde il fatto che lavori anche per la fe… -