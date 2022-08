F1, Mattia Binotto: “La nuova direttiva tecnica non ha influito sulla nostra prestazione in Belgio” (Di lunedì 29 agosto 2022) Weekend da incubo a Spa-Francorchamps per la Ferrari, sovrastata forse per la prima volta in stagione dalla Red Bull in termini di prestazione pura. La scuderia di Maranello ha chiuso il GP del Belgio 2022 con il terzo posto di Carlos Sainz ed il sesto di Charles Leclerc (in rimonta dall’ottava fila per aver montato la power-unit nuova), mentre i grandi rivali di Milton Keynes hanno messo a segno una doppietta trionfale con Max Verstappen primo (partendo 13°) davanti a Sergio Perez. “Il risultato di oggi è sotto le aspettative. Red Bull ha fatto un grande lavoro e la differenza di prestazione questo week-end tra noi e loro, sia in termini di passo che per quanto riguarda il degrado gomme, è stata evidente. Buona la gara di Carlos, Charles è stato sfortunato nei primissimi giri e la sua corsa da quel momento è stata ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Weekend da incubo a Spa-Francorchamps per la Ferrari, sovrastata forse per la prima volta in stagione dalla Red Bull in termini dipura. La scuderia di Maranello ha chiuso il GP del2022 con il terzo posto di Carlos Sainz ed il sesto di Charles Leclerc (in rimonta dall’ottava fila per aver montato la power-unit), mentre i grandi rivali di Milton Keynes hanno messo a segno una doppietta trionfale con Max Verstappen primo (partendo 13°) davanti a Sergio Perez. “Il risultato di oggi è sotto le aspettative. Red Bull ha fatto un grande lavoro e la differenza diquesto week-end tra noi e loro, sia in termini di passo che per quanto riguarda il degrado gomme, è stata evidente. Buona la gara di Carlos, Charles è stato sfortunato nei primissimi giri e la sua corsa da quel momento è stata ...

