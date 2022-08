F1, Alonso: “Ero nervoso quando ho dato dell’idiota ad Hamilton, peccato venga trasmesso tutto” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il pilota della Alpine, Fernando Alonso, è tornato sull’episodio del team radio contro Hamilton, durante il GP del Belgio, in cui ha pronunciato le seguenti parole: “Mi ha colpito. Che idiota! Chiudere la porta dall’esterno. Abbiamo fatto un’ottima partenza, ma questo ragazzo sa guidare solo quando parte per primo”. Lo spagnolo ha tenuto a spiegare le frasi pronunciate, dichiarando: “La prima cosa è che sono rimasto sorpreso da quello che è successo. Ero arrabbiato. Comunque, quando parli alla radio, parli con il tuo ingegnere e la tua squadra. È un peccato che a volte venga trasmesso tutto, perché se viene trasmesso, è qualcosa che dici caldo. Mentre ora, a freddo, parli in un modo diverso. quando parli alla radio ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Il pilota della Alpine, Fernando, è tornato sull’episodio del team radio contro, durante il GP del Belgio, in cui ha pronunciato le seguenti parole: “Mi ha colpito. Che idiota! Chiudere la porta dall’esterno. Abbiamo fatto un’ottima partenza, ma questo ragazzo sa guidare soloparte per primo”. Lo spagnolo ha tenuto a spiegare le frasi pronunciate, dichiarando: “La prima cosa è che sono rimasto sorpreso da quello che è successo. Ero arrabbiato. Comunque,parli alla radio, parli con il tuo ingegnere e la tua squadra. È unche a volte, perché se viene, è qualcosa che dici caldo. Mentre ora, a freddo, parli in un modo diverso.parli alla radio ...

sportface2016 : F1, #Alonso: “Ero nervoso quando ho dato dell’idiota ad #Hamilton, peccato venga trasmesso tutto” - _rik46 : @nicolensey No io quando Leclerc è arrivato sesto e anche prima quando si è trovato dietro Alonso stavo proprio rid… - Formula1WM : Alonso: «Con #Hamilton incidente di gara, per fortuna ho continuato. Team radio? Ero frustrato»… - suprasegmentale : La maniera in cui la regola 'nessuno dica parolacce per nessun motivo' che avevano imposto i miei quand'ero piccola… - emilan46 : Fernando Alonso è mio padre, mi dava il latte quando ero bambino -