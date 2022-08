Calcio News 24

L'ex attaccante di, Bordeaux e Young Boys Guillerme Hoarou dice addio al calcio professionistico Guillaumelascia il calcio professionistico. A 38 anni, il centravanti attualmente svincolato andrà a giocare ...Guillaumeha annunciato il proprio ritiro dal calcio professionistico. Il 38enne, ex tra le altre di, YB e Sion, lo ha comunicato sui propri canali social, aggiungendo che andr a giocare per il suo ... Ex Psg, Hoarau saluta il calcio professionistico: la nuova avventura Après dix-huit saisons passées chez les professionnels, Guillaume Hoarau a décidé de mettre un terme sa carrière après une ultime expérience du côté de Sion, en Suisse. L’attaquant de 38 ans, passé no ...L’ancien attaquant du PSG, sans club depuis le 1er juillet, a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite du monde professionnel et qu’il rejoignait son club amateur de formation, la JS saint-pierroise ...