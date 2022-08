Europei Tiro a Volo: due ori a squadre per l’Italia nella ‘fossa olimpica’ (Di lunedì 29 agosto 2022) Larnaca – Sulle pedane di Larnaca oggi è risuonato solo l’Inno di Mameli che ha celebrato la vittoria delle squadre Italiane nella gara continentale di Fossa Olimpica, sia maschile sia femminile. Il primo oro è arrivato per mano di Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore e Giulia Grassia (Esercito) di Modena. Le tre azzurre hanno dominato la competizione a squadre con 215/225 nelle qualificazioni e un netto 6 a 0 inflitto alle avversarie finlandesi nel medal match che ha regalato loro il titolo di campionesse europee 2022. A centrare il secondo è stata la squadra composta da Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) che hanno riscattato l’opaca prova individuale meritandosi il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Larnaca – Sulle pedane di Larnaca oggi è risuonato solo l’Inno di Mameli che ha celebrato la vittoria delleItalianegara continentale di Fossa Olimpica, sia maschile sia femminile. Il primo oro è arrivato per mano di Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore e Giulia Grassia (Esercito) di Modena. Le tre azzurre hanno dominato la competizione acon 215/225 nelle qualificazioni e un netto 6 a 0 inflitto alle avversarie finlandesi nel medal match che ha regalato loro il titolo di campionesse europee 2022. A centrare il secondo è stata la squadra composta da Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) che hanno riscattato l’opaca prova individuale meritandosi il ...

Agenzia_Ansa : È una azzurra del tiro a volo, Silvana Stanco, la prima atleta italiana qualificata per Parigi 2024: la tiratrice a… - ottopagine : Tiro a volo, Europei: Stanco da dominatrice, oro anche nella prova a squadre - apetrazzuolo : Tiro a volo, Europei: Fossa a squadre, 2 ori per l'Italia - glooit : Tiro a volo: Europei; Fossa a squadre, 2 ori per l'Italia leggi su Gloo - carlamartamari : RT @sbonaccini: L’Italia sul tetto d’Europa nel tiro a volo! Medaglia d’oro storica per la coppia tutta emiliana Jessica Rossi e Daniele… -