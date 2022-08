Europei di Pallanuoto, splendida vittoria del Settebello sulla Slovacchia (Di lunedì 29 agosto 2022) Spalato – L’Italia del Settebello rompe il ghiaccio nel gruppo A ai 35esimi Europei di Spalato con una comoda vittoria. Alla Spaladium Arena, doppiata la Slovacchia agli Europei di Pallanuoto, che peraltro era passata in vantaggio 1-0. Cinquina di Di Somma (miglior giocatore della gara) e quaterna di Iocchi Gratta sempre tra i migliori in attacco. Nove giocatori in gol per gli azzurri con l’ottimo uomo in più chiuso con nove reti su dieci tentativi. Fuori Dolce e Fondelli dal tredici iniziale. Mercoledì 31 agosto alle 17.00 il secondo match contro la Georgia che oggi ha perso 14-11 contro il Montenegro. Positivo il giudizio del commissario tecnico Sandro Campagna: “vittoria larga, ma potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita. La ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Spalato – L’Italia delrompe il ghiaccio nel gruppo A ai 35esimidi Spalato con una comoda. Alla Spaladium Arena, doppiata laaglidi, che peraltro era passata in vantaggio 1-0. Cinquina di Di Somma (miglior giocatore della gara) e quaterna di Iocchi Gratta sempre tra i migliori in attacco. Nove giocatori in gol per gli azzurri con l’ottimo uomo in più chiuso con nove reti su dieci tentativi. Fuori Dolce e Fondelli dal tredici iniziale. Mercoledì 31 agosto alle 17.00 il secondo match contro la Georgia che oggi ha perso 14-11 contro il Montenegro. Positivo il giudizio del commissario tecnico Sandro Campagna: “larga, ma potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita. La ...

