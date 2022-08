Europei di Pallanuoto, Silipo: “Setterosa ottimo, mi aspetto che cresca ancora” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Setterosa batte le campionesse europee in carica e mette una seria ipoteca sul primo posto del girone B. Tripletta di Tabani e doppietta di Giustini che recuperano un match iniziato sotto dalle azzurre. Annientato lo spauracchio Bea Ortiz, comunque autrice di una quaterna ed ultima delle avversarie ad arrendersi. Decisivo il break di 4-0 tra il secondo e il terzo tempo con un Setterosa quasi perfetto in attacco, veloce, dinamico e cinico. Italia al massimo vantaggio sull’ 11-6 alla fine del terzo tempo; la Spagna prova a spaventarla con il break di 3-0, ma poi sbatte sulle sapienti mani di Banchelli che chiudono le ultime due superiorità iberiche. La suontuosa palomba di Giustini chiude il match a 1.42 dalla fine. Si torna in vasca martedì 30 agosto alle 19.00 contro il temibile Israele peraltro a punteggio pieno insieme alle azzurre. “Rispetto alla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilbatte le campionesse europee in carica e mette una seria ipoteca sul primo posto del girone B. Tripletta di Tabani e doppietta di Giustini che recuperano un match iniziato sotto dalle azzurre. Annientato lo spauracchio Bea Ortiz, comunque autrice di una quaterna ed ultima delle avversarie ad arrendersi. Decisivo il break di 4-0 tra il secondo e il terzo tempo con unquasi perfetto in attacco, veloce, dinamico e cinico. Italia al massimo vantaggio sull’ 11-6 alla fine del terzo tempo; la Spagna prova a spaventarla con il break di 3-0, ma poi sbatte sulle sapienti mani di Banchelli che chiudono le ultime due superiorità iberiche. La suontuosa palomba di Giustini chiude il match a 1.42 dalla fine. Si torna in vasca martedì 30 agosto alle 19.00 contro il temibile Israele peraltro a punteggio pieno insieme alle azzurre. “Rispetto alla ...

Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - Eurosport_IT : CHE ESORDIOOOOOOOO! ?????? Il Setterosa vince la gara d'esordio degli Europei battendo nettamente la Slovacchia per 2… - BabboleoNews : #Europei di #pallanuoto al via oggi per il #Settebello (ore 15.30 vs Slovacchia), la #ProRecco fornisce sei giocato… - zazoomblog : Pallanuoto Europei maschili Spalato 2022: risultati e classifiche - #Pallanuoto #Europei #maschili - AlbertoRossi70 : Nel match inaugurale degli Europei di pallanuoto maschile di Spalato (Croazia), valido per il Gruppo C, la Spagna c… -