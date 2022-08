Euro | Ft | aumentano le scommesse ribassiste del mercato

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA – Ledegli investitori sul calo di valore dell’hanno raggiunto il livello più alto da quando la pandemia ha colpito l’pa più di due anni fa, in parallelo con l’aumento del rischio che i prezzi record dell’energia trascinino il Vecchio Continente in recessione. L’aumento dellecontro l’riflette anche il rialzo del dollaro USA, che è stato rafforzato dai segnali della Federal Reserve statunitense – con i segnali giunti venerdì dal suo presidente Jay Powell – che continuerà ad aumentare i tassi di interesse per far fronte all’aumento dell’inflazione anche in un rallentamento. Oltre alla minaccia di recessione – riporta stamane il Financial Times – l’pa è anche alle prese con prezzi in forte aumento. All’incontro annuale dei banchieri centrali a ...