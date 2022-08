(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma – La collaborazione trae le Forze dell’Ordine ha consentito ancora una volta di sventare untivo diai danni di. Questa volta preso di mira non un Ufficio Postale ma ildi“Roma Eur” (sito in via Ferdinando Baldelli, zona San Paolo-Ostiense), dove avviene la lavorazione di corrispondenza e pacchi diS.p.A. Il CD era già stato oggetto nella notte del 12 agosto di un precedente attacco conclusosi con l’arresto da parte delle Forze dell’Ordine dei due malviventi. Nella notte tra il 27 e 28 agosto alle 02:39, dai sistemi di sicurezza a protezione deldidell’Eur, sono pervenute agli ...

ilfaroonline : Eur, tenta il furto al Centro di Distribuzione di Poste Italiane: ladro incastrato dalle telecamere - CorriereCitta : Eur, tenta il colpo alle Poste: ma l’allarme gli fa un “selfie” -

