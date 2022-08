(Di lunedì 29 agosto 2022) Aveva preso di mira il Centro di distribuzione Roma Eur, nel quale c’è la lavorazione della corrispondenza e dei pacchi diItaliane. Intendeva mettere a segno un, ma non aveva fatto i conti con i sistemi di allarme antiintrusione. Il secondotivo di furto in un mese E’ la seconda volta in un mese che nel Centro distribuzione si registra untivo di furto. Il precedente il 12 agosto quando le Forze dell’ordine sono riuscite ad arrestare i due ladri. Cosa è successo Nella notte tra il 27 e il 28 ci hanno provato un’altra volta. Erano le 2 e 39 quando agli operatori della Situation Room di Roma, centro di sorveglianza competente per territorio, sono arrivate le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano una persona che cercava di sfondare la porta di ingresso del CD dell’Eur. La ...

CorriereCitta : Eur, tenta il colpo alle Poste: ma l’allarme gli fa un “selfie” -

FX Empire Italy

Lo si è fatto con Berlusconi, ora sila stessa operazione con Meloni". A Berlusconi non fu ...31%/ Usd 1,0246 +0,77% Spread 209,37 Dati di mercato Leggi anche Quirinale, Crosetto: "Per i ......35%/ Usd 1,0162 - 0,96% Spread 220,43 Dati di mercato Leggi anche Decreto Aiuti bis: il bonus ... "Senza rigassificatore sarà emergenza" Decreto Semplificazioni, il centrodestra unitoil ... Euro Dollaro (EUR/USD), Previsioni: Si Tenta il Recupero Sopra 1,0 Aveva preso di mira il Centro di distribuzione Roma Eur, nel quale c’è la lavorazione della corrispondenza e dei pacchi di Poste Italiane. Intendeva mettere a segno un colpo, ma non aveva fatto i cont ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...