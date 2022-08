Esselunga | possibile contaminazione | i due celebri prodotti ritirati | Guarda

(Di lunedì 29 agosto 2022) Scatta il richiamo precauzionale, ordinato direttamente daper "microbiologica". A finire nel mirino, come riporta ilfattoalimentare.it, sono due lotti di bevande vegetali alla soia a marchioSmart. Nel dettaglio iinteressati sono venduti in confezioni da un litro con il numero di lotto L: 220706 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 06/07/2023 per quanto rila bevanda alla soia, e il numero di lotto L: 220629 e il Tmc 29062023, per quanto concerne la bevanda al riso. E ancora, le bevandeinteressate dal richiamo sono state prodotte per la catena di supermercati da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Il gruppo fa ...

A_5170 : @amsa_spa Benissimo. Da domani anch'io prenderó un carrello all'Esselunga e lo 'terró in uso' di fronte al mio nego… - GigiEinaudi : @anzianazozzona @zia_mare Siamo nel 2022 e non abbiamo ancora abolito l’ora legale. Quando arrivi a falsificare add… -

ilfattoalimentare.it

ha richiamato precauzionalmente due lotti di bevande vegetali alla soia e al riso a marchioSmart per "contaminazione microbiologica ". I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 1 litro con il numero di lotto L: 220706 e il termine minimo di conservazione (Tmc)...... nel corso dei mesi estivi, come ad esempio la catena, che ha distribuito buoni benzina ... così da portare con sé quanta più plastica e alluminio(basti pensare alle lattine), per ... Esselunga richiama bevande vegetali Smart e Coop segnala fagottini al mirtillo Il provvedimento - informa il sito dell'azienda - è stato disposto per la presenza di una "possibile contaminazione microbiologica" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...