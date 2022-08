ESCLUSIVO – Intervista a Ida Golin | “Mai giocato per soldi … sempre e solo per passione”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Idaè stata una delle attaccanti più forti del panorama calcistico femminile a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta per GLIEROIDELCALCIO.com Giovanni Di Salvo Infatti i suoi numeri personali testimoniano chiaramente le sue spiccate doti realizzative: 306 presenze in serie A con all’attivo 253 reti (media gol di 0,83). Inoltre la bomber canavesana (la famiglia era originaria di Vicenza e si era trasferita ad Ivrea per motivi di lavoro) ha vinto la classifica marcatrici nella stagione 1985/86 con la maglia del Modena, realizzando 27 gol mentre nelle stagioni 1979 e 1983 è stata vice capocannoniera. Nella sua bacheca ci sono due scudetti, vinti nel 1979 e nel 1980 con la Lazio, ed una Coppa Italia, conquistata col Modena nella stagione 1985/86, a cui bisogna aggiungere i trionfi ottenuti con la maglia azzurra tra i quali spicca il Mundialito del ...

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

