Escalation a Baghdad | uccisi otto manifestanti Si teme guerra civile

(Di lunedì 29 agosto 2022)di tensione in Iraq, nella zona verde di, dopo che alcuni sostenitori del carismatico leader sciita Moqtada al - Sadr, simbolo anti corruzione e della resistenza all'invasione ...

Il Sole 24 ORE

di tensione in Iraq, nella zona verde di, dopo che alcuni sostenitori del carismatico leader sciita Moqtada al - Sadr - simbolo anti corruzione e della resistenza all'invasione ...Commentando le violenze ancora in corso a, la missione delle Nazioni Unite in Iraq (Unami) ha aggiunto: 'Gli sviluppi odierni rappresentano un'molto pericolosa . Le istituzioni ... Iraq nel caos: coprifuoco e scontri tra polizia e seguaci di Moqtada Sadr Il leader sciita Moqtada al-Sadr annuncia il "ritiro definitivo" dalla vita politica, si scatena la reazione dei suoi sostenitori, che hanno fatto irruzione nel palazzo del governo, situato nella zona ...Decine di manifestanti hanno assaltato il parlamento, erano simpatizzanti del leader sciita Moqtada al Sadr che ha annunciato di volersi ritirare dalla politica. Usa invitano alla calma ...