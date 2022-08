Enti fantasma ma ancora spreconi. Le comunità montane sono costate 40 milioni in 6 anni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 agosto 2022)state abolite 6fa, ma solo sulla carta. Dal 2016 ad oggi,alla Regione ben 40di euro. Di cui un milione per le sole indennità «liquidate» ai commissari liquidatori, in carica da 31 mesi: per estinguere le 22del Lazio, secondo la legge regionale, avrebbero dovuto, «entro 90 giorni, fare l'inventario e il bilancio di liquidazione degli». Ma invecelì, assisi sulle poltrone più alte fra le alture delle burocrazie, con un costo di «421.198 euro destinate al pagamento, per l'annualità 2022, delle indennità in favore dei commissari liquidatori, incaricati di portare a termine le procedure per la trasformazione degli ...