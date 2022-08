Energia, Salvini: Servono provvedimenti di guerra. Seguire il modello Francia, tetto delle bollette al 4% (Di lunedì 29 agosto 2022) Sull’aumento dei costi delle bollette energetiche “non litighiamo, firmiamo una proposta comune: copiamo il modello francese con il tetto al 4%”. Lo dice Matto Salvini durante un incontro elettorale a Reggio calabria. “Se la politica vuole continuare a essere seria deve prendere provvedimenti urgenti, provvedimenti di guerra: perche’ siamo in guerra contro il covid e perche’ c’e’ una guerra in corso. Dividiamoci su altro – aggiunge Salvini rivolgendosi a Letta e agli altri leader – ma la bolletta della lue e del gas non e’ di destra o di snistra, in Francia il governo interviene per bloccare il prezzo delle tariffe, se lo fanno loro possiamo fare anche noi. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Sull’aumento dei costienergetiche “non litighiamo, firmiamo una proposta comune: copiamo ilfrancese con ilal 4%”. Lo dice Mattodurante un incontro elettorale a Reggio calabria. “Se la politica vuole continuare a essere seria deve prendereurgenti,di: perche’ siamo incontro il covid e perche’ c’e’ unain corso. Dividiamoci su altro – aggiungerivolgendosi a Letta e agli altri leader – ma la bolletta della lue e del gas non e’ di destra o di snistra, inil governo interviene per bloccare il prezzotariffe, se lo fanno loro possiamo fare anche noi. ...

pietroraffa : == Salvini a leader: armistizio su energia,mandato pieno a Draghi. Ma non sarebbe stato meglio evitare direttament… - Mov5Stelle : È inutile che adesso Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi fingano di preoccuparsi delle famiglie che non arrivano a f… - caterinabini : Conte, Meloni, Berlusconi, Salvini hanno buttato giù il governo #Draghi un mese fa. Ora chiedono al governo interve… - MassimoChiaram7 : RT @Mov5Stelle: È inutile che adesso Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi fingano di preoccuparsi delle famiglie che non arrivano a fine mese… - RivasiEnrico : @l_angiolini ovviamente il 'sa di aver perso come lui' per me equivale ad un 'Salvini è un incompetente e insegue c… -