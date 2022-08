**Energia: oggi riunione Garofoli-Franco-Cingolani, domani punto tecnico su Pnrr** (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende, si è tenuta oggi a Palazzo Chigi una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani sul dossier energetico. Il confronto, inizialmente atteso per domani, è stato anticipato ad oggi, mentre domani in mattinata, viene spiegato, è prevista una riunione dei capi di gabinetto di tutti i ministeri per fare il punto sull'attuazione del piano di governo e sul Pnrr. LA riunione di oggi, spiegano alcune fonti all'Adnkronos, ha solo avviato un primo confronto sull'emergenza energetica: "i tempi non sono maturi per un intervento immediato", viene ribadito. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende, si è tenutaa Palazzo Chigi unatra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto, i ministri Danielee Robertosul dossier energetico. Il confronto, inizialmente atteso per, è stato anticipato ad, mentrein mattinata, viene spiegato, è prevista unadei capi di gabinetto di tutti i ministeri per fare ilsull'attuazione del piano di governo e sul Pnrr. LAdi, spiegano alcune fonti all'Adnkronos, ha solo avviato un primo confronto sull'emergenza energetica: "i tempi non sono maturi per un intervento immediato", viene ribadito.

pdnetwork : Inaccettabile e incoerente la preoccupazione di chi ieri ha fatto cadere il Governo e oggi si preoccupa del costo d… - marattin : Oggi Il Sole 24 Ore rivolge a tutti i partiti la domanda più importante:che soluzioni concrete avete per il caro-en… - giorgio_gori : Solo il 40% dell’energia elettrica è prodotta col gas. Eppure, oggi è il gas che determina il prezzo di TUTTA l’ene… - OderisiDaG : @TCommodity Da principiante: tenere accoppiate energia da gas e verdi non è, in questo momento, conveniente per le… - Rosaria09664593 : Ciò che non va bene, invece, è l’ipocrisia della leader di Fratelli d’Italia sulle trivelle. Nell’aprile 2016, Melo… -