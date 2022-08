Energia | movimenti in Ue Verso la ministeriale straordinaria

(Di lunedì 29 agosto 2022) Continua la fiammata dei prezzi dell’elettrica, già dieci volte più alti rispetto all’anno scorso anche a causa del ricatto energetico del Cremlino. E la crisi del caro-sta finalmente convincendo i Paesi dell’Unione europea ad accordarsi per una risposta comune. Lunedì il ministro Josef Sikela della Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno dell’Ue, ha annunciato che i ventisette ministri dell’si riuniranno in consiglio straordinario il 9 settembre. Con ogni probabilità, sul tavolo ci sarà una riforma del mercato elettrico europeo. “L’aumento vertiginoso dei prezzi dell’elettricità sta mettendo a nudo, per diverse ragioni, i limiti dell’attuale struttura”, ha dichiarato lunedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ha aggiunto che l’Ue sta “lavorando a un intervento di emergenza” ...

