Energia | fonti governo | Germania apre su price cap e superare prezzi gas-energia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - E' un messaggino ai colleghi europei del ministro dell'ambiente tedesco, Robert Habeck, ad accendere le speranze delitaliano e, più in generale, di tutti coloro che in Europa fanno il tifo per un tetto al prezzo del gas. Nel messaggio c'è la disponibilità di Berlino di discutere, il prossimo 9 settembre, alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell', anche delcap, così come della possibilità di slegare il prezzo dell'elettricità da rinnovabili da quello -record- del gas. La notizia del messaggio del ministro tedesco è rimbalzata a Palazzo Chigi, dove oggi, a quanto si apprende, si è tenuta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, i più interessati al dossier. Ma da ...