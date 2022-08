Energia e gas alle stelle | qua fallisce l' Italia L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ci aspetta un autunno incerto a causa di una bolletta energetica sempre più cara e un incontrollabile aumento nei prezzi delle materie prime. Centinaia di aziende sono in affanno e a rischio sono migliaia di posti di lavoro, circa 95.000 secondo le stime del Mise. Attualmente risultano attivi 46 tavoli di crisi, mentre 27 sono in monitoraggio. Si tratta di circa 30 realtà produttive, anche di grosse dimensioni,prese con un percorso di reindustrializzazione, in sinergia con le istituzioni locali. Un numero destinato ad aumentare. Il problema resta infatti stratificato e coinvolge chiunque da Nord a Sud, senza grosse distinzioni per i settori produttivi. Gli esempi sono numerosi, dalla Wartsilia di Trieste dove si producono motori navali all'Acciaieri Sicilia di Catania, specializzata in tondini per il cemento armato. Parliamo di realtà importanti, la cui ...