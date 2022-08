**Energia: domani mattina riunione Garofoli-Franco-Cingolani a P.Chigi** (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende, domani mattina si terrà una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier energia e sulle misure da mettere in campo per fronteggiare i rincari delle bollette. Alla riunione, viene riferito, non dovrebbe prendere parte il premier Mario Draghi, ma ci saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, ovvero quelli più coinvolti nel dossier. Intanto oggi a Palazzo Chigi -dove sono al lavoro sia il premier che Garofoli- si susseguono riunioni tecniche sull'emergenza energetica. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende,si terrà unaa Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier energia e sulle misure da mettere in campo per fronteggiare i rincari delle bollette. Alla, viene riferito, non dovrebbe prendere parte il premier Mario Draghi, ma ci saranno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto, i ministri Danielee Roberto, ovvero quelli più coinvolti nel dossier. Intanto oggi a Palazzo Chigi -dove sono al lavoro sia il premier che- si susseguono riunioni tecniche sull'emergenza energetica.

MZorzy : RT @ominodellaluce: Il prezzo medio dell'energia elettrica per domani martedì 30 agosto è in leggera flessione rispetto al prezzo odierno.… - busi_paola : RT @carmelopalma: Energia, Tajani: 'Prima le famiglie delle regole di bilancio'. Perché il bilancio pubblico non lo pagano le famiglie, di… - twitafi : RT @carmelopalma: Energia, Tajani: 'Prima le famiglie delle regole di bilancio'. Perché il bilancio pubblico non lo pagano le famiglie, di… - ominodellaluce : Il prezzo medio dell'energia elettrica per domani martedì 30 agosto è in leggera flessione rispetto al prezzo odier… - DrVitaSegreto : Un potente alleato impone a noi europei di non comprare energia dal paese X, di comprare armi dal paese Y, di fare… -