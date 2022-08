Energia | Consiglio staordinario dei ministri europei il 9 settembre

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il Consiglio straordinario deidell’per discussione di misure volte ad affrontare l’emergenza energetica per lo sconvolgente aumento del prezzo del gas in Europa si terrà il 9. Lo ha annunciato alla televisione Ceca il Primo Ministro Josef Sikela della Repubblica Ceca, presidenza di turno del semestre. “I prezzi elevati dell’sono un problema paneuropeo che dobbiamo risolvere a livello europeo. In mattinata ho parlato di nuovo al telefono con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Vogliamo trovare un modo per aiutare le persone e le aziende, su cui concorderemo anche con altri leader.” – ha detto il Primo Miistro Josef Sikela. Per cercare una soluzione paneuropea all’aumento dei prezzi ...