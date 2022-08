Energia, Camera di commercio di Napoli: 30 mln di euro per aiutare le Pmi indifficoltà (Di lunedì 29 agosto 2022) “Interventi mirati” per sostenere economicamente le imprese alle prese con la crisi causata dall’aumento dei costi dell’Energia. E’ quanto si propone di fare la Camera di commercio di Napoli a fronte di “richieste di pagamento delle utenze con aumenti fino al 400%. Entro la fine del mese di settembre, fa sapere l’ente Camerale partenopeo, saranno varati provvedimenti che vanno in una duplice direzione: “Pur considerando imprescindibile l’intervento del Governo e la messa a disposizione di 15 miliardi di euro a livello nazionale, stiamo articolando un sostegno alle imprese attraverso il finanziamento di parte delle differenze registrate in bolletta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una misura specifica per abbattere i tassi d’interesse su prestiti bancari, mirati al ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “Interventi mirati” per sostenere economicamente le imprese alle prese con la crisi causata dall’aumento dei costi dell’. E’ quanto si propone di fare ladidia fronte di “richieste di pagamento delle utenze con aumenti fino al 400%. Entro la fine del mese di settembre, fa sapere l’entele partenopeo, saranno varati provvedimenti che vanno in una duplice direzione: “Pur considerando imprescindibile l’intervento del Governo e la messa a disposizione di 15 miliardi dia livello nazionale, stiamo articolando un sostegno alle imprese attraverso il finanziamento di parte delle differenze registrate in bolletta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una misura specifica per abbattere i tassi d’interesse su prestiti bancari, mirati al ...

