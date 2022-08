Elezioni:Renzi, mi preoccupo di influenze sovietiche su Pd (Di lunedì 29 agosto 2022) "Intanto, i compagni che si sono alleati con Letta hanno chiesto, nelle ultime ore, l'abolizione della proprietà privata iniziando dai Jet e l'abolizione dei profitti "eccessivi". Eravamo preoccupati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) "Intanto, i compagni che si sono alleati con Letta hanno chiesto, nelle ultime ore, l'abolizione della proprietà privata iniziando dai Jet e l'abolizione dei profitti "eccessivi". Eravamo preoccupati ...

vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - borghi_claudio : A parte l'amico @Donzelli la compagnia non è delle migliori ?? Elezioni: le principali candidature in Toscana. Da R… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - News24_it : Elezioni: Renzi, dire no a confronto tra leader è inaccettabile - iconanews : Elezioni: Renzi, dire no a confronto tra leader è inaccettabile -