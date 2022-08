Elezioni, Renzi: Altro che Russia, il Pd subisce ancora l’influenza dell’Urss. Vuole l’abolizione della proprietà privata (Di lunedì 29 agosto 2022) “I compagni che si sono alleati con Letta hanno chiesto, nelle ultime ore, l’abolizione della proprietà privata iniziando dai Jet e l’abolizione dei profitti ‘eccessivi’. Eravamo preoccupati delle influenze russe sui partiti di destra, inizio a preoccuparmi delle influenze sovietiche sul nuovo Pd”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua ‘Enews’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “I compagni che si sono alleati con Letta hanno chiesto, nelle ultime ore,iniziando dai Jet edei profitti ‘eccessivi’. Eravamo preoccupati delle influenze russe sui partiti di destra, inizio a preoccuparmi delle influenze sovietiche sul nuovo Pd”. Lo scrive Matteosulla sua ‘Enews’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

