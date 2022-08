Elezioni, Paragone in tour: Ecco chi sono i candidati di Italexit (Di lunedì 29 agosto 2022) Iniziato venerdì scorso in Sicilia, prosegue da oggi il tour del leader di Italexit, Gianluigi Paragone, che sarà presente in tutte le Regioni per presentare le liste elettorali del partito in presenza dei coordinatori e dei candidati sul territorio. Le conferenze stampa vedranno la partecipazione, insieme a Paragone, dei parlamentari di Italexit e di tutti i candidati fra i quali il professor Giovanni Frajese, il vicequestore Nunzia Schilirò, il dottor Andrea Stramezzi, la giornalista Raffaella Regoli, l’avvocato Consuelo Locati, il giornalista Francesco Amodeo, Stefano Puzzer, l’avvocato Lina Manuali, il dottor Giuseppe Barbaro e molti altri. Il leader di Italexit, informa una nota, inizierà la serie delle conferenze stampa a partire da oggi in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Iniziato venerdì scorso in Sicilia, prosegue da oggi ildel leader di, Gianluigi, che sarà presente in tutte le Regioni per presentare le liste elettorali del partito in presenza dei coordinatori e deisul territorio. Le conferenze stampa vedranno la partecipazione, insieme a, dei parlamentari die di tutti ifra i quali il professor Giovanni Frajese, il vicequestore Nunzia Schilirò, il dottor Andrea Stramezzi, la giornalista Raffaella Regoli, l’avvocato Consuelo Locati, il giornalista Francesco Amodeo, Stefano Puzzer, l’avvocato Lina Manuali, il dottor Giuseppe Barbaro e molti altri. Il leader di, informa una nota, inizierà la serie delle conferenze stampa a partire da oggi in ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - petergomezblog : Elezioni, Paragone candida Carlotta Chiaraluce di Casapound: sarà capolista alla Camera nel Lazio con Italexit… - Nicola23453287 : RT @gianluca826: #Puzzer 'Sono un lavoratore portuale, attualmente disoccupato, come altri che si sono opposti alla dittatura sanitaria, ma… - gianluca826 : #Puzzer 'Sono un lavoratore portuale, attualmente disoccupato, come altri che si sono opposti alla dittatura sanita… - putinpravit : @alanfriedmanit No no sai bene che queste elezioni le hanno volute tutti x anticipare la crisi invernale e limitare… -