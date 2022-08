Elezioni, Meloni: La prima casa non deve essere pignorabile, siamo pronti a fare la legge (Di lunedì 29 agosto 2022) politi”La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro e attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa. La sinistra, in tanti anni di governo, non ha saputo offrire risposte alla crisi economica, ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate e distanti anni luce dai reali bisogni delle persone”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video su Facebook. “Con Fratelli d’Italia questo non accadrà più. Approveremo una legge che dirà una cosa molto semplice: la prima casa non è pignorabile, salvo ovviamente per il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) politi”Laè il benerio attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro e attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la. La sinistra, in tanti anni di governo, non ha saputo offrire risposte alla crisi economica, ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate e distanti anni luce dai reali bisogni delle persone”. Lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, in un video su Facebook. “Con Fratelli d’Italia questo non accadrà più. Approveremo unache dirà una cosa molto semplice: lanon è, salvo ovviamente per il ...

