Elezioni, liste escluse: confermato lo stop a Cappato e Forza Nuova. La reazione dell’attivista sui social (Di lunedì 29 agosto 2022) Elezioni, liste escluse: è arrivata la conferma dello stop da parte della Corte di Cassazione per la lista di Marco Cappato e per Forza Nuova, il partito di estrema destra. L’attivista dell’Associazione Luca Coscioni ha reagito alla notizia con un post sui social. Elezioni, liste escluse: confermato lo stop a Cappato e Forza Nuova La Corte di Cassazione ha confermato lo stop per le liste Referendum e Democrazia di Marco Cappato e Forza Nuova in Lombardia. L’esclusione alla prossime Elezioni del 25 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022): è arrivata la conferma delloda parte della Corte di Cassazione per la lista di Marcoe per, il partito di estrema destra. L’attivista dell’Associazione Luca Coscioni ha reagito alla notizia con un post suiloLa Corte di Cassazione haloper leReferendum e Democrazia di Marcoin Lombardia. L’esclusione alla prossimedel 25 ...

