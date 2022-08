Elezioni | l’appello di medici e scienziati ai partiti | «Mettete la ricerca al centro dei programmi»

(Di lunedì 29 agosto 2022) Arriva un appello aiin vista delledel 25 settembre. Il Patto trasversale per la scienza – un’iniziativa nata nel 2019 che riuniscetori nella promozione dell’informazione scientifica corretta – in collaborazione con Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto difarmacologiche Mario negri, e Antonio Musarò,tore e professore dell’Università La Sapienza di Roma, ha inviato una lettera a tutte le forze politiche, chiedendo che il supporto allascientifica sia un «elemento centrale deielettorali». «Rapporti internazionali, ormai consolidati, dimostrano come lascientifica rappresenti un motore di crescita sociale ed economica oltre che culturale. ...

pdnetwork : ?? Spie russe e ingerenze. Avevamo chiesto massima attenzione facendo appello a tutte le forze politiche affinché ci… - marcocappato : 'L'appello di Marco Cappato per far validare le firme digitali e permettere la partecipazione alle elezioni della s… - FraLauricella : RT @pdnetwork: ?? Spie russe e ingerenze. Avevamo chiesto massima attenzione facendo appello a tutte le forze politiche affinché ci fosse un… - EmGiugiaro : RT @pdnetwork: ?? Spie russe e ingerenze. Avevamo chiesto massima attenzione facendo appello a tutte le forze politiche affinché ci fosse un… - CapoOrsoInPiedi : @LeDevoteDiMaria @MicSodano @elio_vito @pierpi13 @di_reddito @tanzmax @Nonha_stata @statussquatter @Manu98609866… -

Ore 10:49 - Confermato stop a liste Cappato e FN in Lombardia'...già decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d'... delle liste presentate in Lombardia per ledel 25 settembre ...'Ufficio elettorale della Suprema Corte ha confermato la ricusazione già decisa dai giudici della Corte d'milanese alle liste presentate per lepolitiche del 25 settembre. Il no a ...