Elezioni, la Cassazione boccia le liste di Cappato e Forza nuova in Lombardia (Di lunedì 29 agosto 2022) L'Ufficio elettorale della Cassazione ha confermato la ricusazione, che era stata gia' decisa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d'Appello milanese, delle liste presentate in Lombardia per le Elezioni del 25 settembre da Referendum e Democrazia di Marco Cappato, per la nota questione delle firme digitali e non cartacee, e da Forza nuova, presentata solo per il Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

