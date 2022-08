Elezioni: +Europa lancia slogan elettorale, cara Italia il 25 resta libera (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - “cara Italia, il 25 resta libera”. E' lo slogan di +Europa per le Elezioni politiche del 25 settembre e che campeggerà nelle affissioni e nei manifesti dei candidati di +E. “Alle prossime Elezioni +Europa è la scelta più coraggiosa e più netta contro chi ti vuole di nuovo sola, in mano a pochi, in bianco e nero", si legge sui social del partito di Emma Bonino. "Noi ti vogliamo a colori, proprio come quelli della bandiera arcobaleno. Noi ti vogliamo grande. Grande quanto gli Stati Uniti d'Europa. Ma soprattutto noi ti vogliamo libera -prosegue +Europa sui social-. libera dal debito pubblico scaricato sulle spalle delle nuove generazioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - “, il 25”. E' lodiper lepolitiche del 25 settembre e che campeggerà nelle affissioni e nei manifesti dei candidati di +E. “Alle prossimeè la scelta più coraggiosa e più netta contro chi ti vuole di nuovo sola, in mano a pochi, in bianco e nero", si legge sui social del partito di Emma Bonino. "Noi ti vogliamo a colori, proprio come quelli della bandiera arcobaleno. Noi ti vogliamo grande. Grande quanto gli Stati Uniti d'Europa. Ma soprattutto noi ti vogliamo-proseguesui social-.dal debito pubblico scaricato sulle spalle delle nuove generazioni. ...

