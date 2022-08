(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “Luigi Di, che cercando con polemiche vuote Matteo, fa persino pena, tenerezza. Ora si sta rendendo conto di non contare più nulla, ridotto a satellite del Pd e comparsa alle spalle di Enrico Letta. Lascia comunque esterrefatti che un ministro tutt'ora in carica si dedichi maggiormente a fare sterile polemica politica contro qualcuno, mentre il Paese si trova a fronteggiare un problema enorme come il caro-energia. Peraltro ricordiamo che proprio Difu complice e attore principale, assieme al Pd, delle provocazioni e delle tensioni che fecero esplodere i 5Stelle e cadere il governo Draghi". Lo afferma il senatore dellaStefano

ilSaronno : Elezioni, Candiani candidato nella Lega al Senato -

Il Sannio Quotidiano

Il segretario dem, nonostante questo, si dice ottimista in vista delle. "I sondaggi, oltre ... Pronta la replica della Lega tramite Stefano: "La Russia Parliamo di quello che il Pd ha ..., Letta parla di forte ingerenza di Mosca nella destra italiana 'La Russia è entrata in ...non ha fatto e di quello che la coalizione di sinistra così divisa potrà fare - dice Stefano(... Elezioni: Candiani (Lega), ‘Di Maio attacca Salvini per visibilità’ Roma, 29 ago. (Adnkronos) – ‘Luigi Di Maio, che cerca visibilità attaccando con polemiche vuote Matteo Salvini, fa persino pena, tenerezza. Ora si sta rendendo conto di non contare più ...Ed ora la decisione di scendere in campo per quella che è sempre stata un’altra sua grande passione: la politica. Ed ora sarà capolista per il proporzionale alla Camera dei Deputati Aldo Mattia ha las ...