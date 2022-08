Elezioni: Calenda, 'Letta eviti campagna elettorale su vaccini' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Enrico, questa è una campagna stupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c'è di più, è una campagna che ha l'obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi. Ritirala se puoi". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader del Terzo Polo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Enrico, questa è unastupida. Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte. È arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c'è di più, è unache ha l'obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi. Ritirala se puoi". Lo scrive su Twitter Carlo, leader del Terzo Polo.

